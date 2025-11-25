Камбулова: В Таганроге при атаке БПЛА погиб местный житель, трое пострадали

В Таганроге при атаке беспилотников погиб местный житель, еще три человека пострадали. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Она уточнила, что в результате массированного удара в ночь на 25 ноября повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №7.

На местах работают оперативные службы, утром рабочая группа приступит к оценке ущерба. Камбулова пообещала, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

В Краснодарском крае пострадали шесть человек. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что атака была одной из самых продолжительных и массированных. Повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетов.

В Туапсе загорелась крыша многоквартирного дома, в Новороссийске повреждены семь многоквартирных домов и не менее семи частных, пострадали четыре человека.

В Геленджике в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома, в одном из них начался пожар. Пострадал один человек, мужчина находился на улице и получил ранение ноги.

