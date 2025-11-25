Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:31, 25 ноября 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о массированной атаке по объектам энергетики

Минэнерго Украины сообщило о массированной атаке по объектам энергетики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Минэнерго Украины в Telegram-канале сообщило о массированной комбинированной атаке по объектам энергетики.

«В эти минуты идет массированная комбинированная атака на объекты энергетической инфраструктуры», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что энергетики начнут оценку последствий и восстановительные работы, как только это позволит ситуация безопасности.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице в некоторых районах есть перебои с энерго- и водоснабжением. Мониторинговые паблики фиксируют одновременный удар «Кинжалов», «Искандеров», крылатых ракет и ударных БПЛА.

Ранее в Одессе и Сумах после атаки дронов и взрывов пропал свет. Возможной целью ударных БПЛА была одна из одесских ТЭЦ. В городе перестали ходить трамваи и троллейбусы, сообщил «Одессагорэлектротранс».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Таганроге при атаке беспилотников погиб местный житель

    Бенгальский тигр выволок ловца крабов из лодки и растерзал на глазах у его приятелей

    Парень ночью сделал глоток воды и оказался в неотложке

    Передача Овечкина принесла его команде очередную победу

    Во внешности Зеленского заметили мрачную деталь

    На Западе заявили об унижении НАТО Россией и США

    Российский тревел-блогер нашел самый «русский» пляж в Европе

    ВСУ заминировали подходы к Отрадному

    Российские бойцы взяли в плен оставшихся без патронов боевиков ВСУ

    Зеленского предупредили о шатком положении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости