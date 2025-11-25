На Украине сообщили о массированной атаке по объектам энергетики

Минэнерго Украины сообщило о массированной атаке по объектам энергетики

Минэнерго Украины в Telegram-канале сообщило о массированной комбинированной атаке по объектам энергетики.

«В эти минуты идет массированная комбинированная атака на объекты энергетической инфраструктуры», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что энергетики начнут оценку последствий и восстановительные работы, как только это позволит ситуация безопасности.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице в некоторых районах есть перебои с энерго- и водоснабжением. Мониторинговые паблики фиксируют одновременный удар «Кинжалов», «Искандеров», крылатых ракет и ударных БПЛА.

Ранее в Одессе и Сумах после атаки дронов и взрывов пропал свет. Возможной целью ударных БПЛА была одна из одесских ТЭЦ. В городе перестали ходить трамваи и троллейбусы, сообщил «Одессагорэлектротранс».