Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:53, 24 ноября 2025Бывший СССР

В Одессе и Сумах на фоне атаки дронов и взрывов пропал свет

«Страна»: В Одессе и Сумах после атаки дронов и взрывов пропал свет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Одессе и Сумах после атаки дронов и взрывов пропал свет. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Сначала журналисты сообщили, что удару подверглась Одесса. Возможной целью ударных БПЛА была одна из городских ТЭЦ. Местные паблики подтвердили попадание. В городе перестали ходить трамваи и троллейбусы, сообщил «Одессагорэлектротранс».

Сумы также частично обесточены. В городе разворачивают «пункты несокрушимости», где местные жители могут согреться и зарядить гаджеты. Об иных последствиях атаки на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что Одесса попала под удар российских беспилотников «Герань» утром 15 ноября. Цели атак не раскрывались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев заявил, что мирный план Трампа переписали. Его могли сократить сразу на девять пунктов

    Матвиенко раскритиковала политику Евросоюза

    В Москве загорелся крупный хлебозавод «Черемушки»

    Экс-депутат Рады рассказал о планах более 10 нардепов выйти из партии Зеленского

    Юрист назвал самый невыгодный для отпуска месяц в 2026 году

    Дочь и внук информатора разведки СССР получили российские паспорта

    Стало известно о срочной переброске ВСУ к Запорожью

    Раскрыто число перешедших на сторону России бойцов ВСУ

    Алдонин раскрыл детали борьбы с тяжелой болезнью

    В Одессе и Сумах на фоне атаки дронов и взрывов пропал свет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости