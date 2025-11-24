В Одессе и Сумах на фоне атаки дронов и взрывов пропал свет

«Страна»: В Одессе и Сумах после атаки дронов и взрывов пропал свет

В Одессе и Сумах после атаки дронов и взрывов пропал свет. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Сначала журналисты сообщили, что удару подверглась Одесса. Возможной целью ударных БПЛА была одна из городских ТЭЦ. Местные паблики подтвердили попадание. В городе перестали ходить трамваи и троллейбусы, сообщил «Одессагорэлектротранс».

Сумы также частично обесточены. В городе разворачивают «пункты несокрушимости», где местные жители могут согреться и зарядить гаджеты. Об иных последствиях атаки на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что Одесса попала под удар российских беспилотников «Герань» утром 15 ноября. Цели атак не раскрывались.