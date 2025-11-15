«Герани» нанесли удары по цели в Одессе

БПЛА «Герань» атаковали цели в Одессе

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань» атаковали цели в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«"Герани" наносят удары по цели в Одессе», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся. Цель удара не раскрывается.

В ночь на 14 ноября Киев подвергся массированной атаке. Сообщалось о семи сериях взрывов в городе. Как сообщали украинские источники и военкоры, российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань», а также крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

До этого Вооруженные силы России нанесли удары по Павлоградскому механическому заводу, где собирают ракеты «Нептун» и «Гром-2» для украинской армии.