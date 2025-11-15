Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:35, 15 ноября 2025Бывший СССР

«Герани» нанесли удары по цели в Одессе

БПЛА «Герань» атаковали цели в Одессе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань» атаковали цели в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«"Герани" наносят удары по цели в Одессе», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся. Цель удара не раскрывается.

В ночь на 14 ноября Киев подвергся массированной атаке. Сообщалось о семи сериях взрывов в городе. Как сообщали украинские источники и военкоры, российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань», а также крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

До этого Вооруженные силы России нанесли удары по Павлоградскому механическому заводу, где собирают ракеты «Нептун» и «Гром-2» для украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о планах Трампа конфисковать российские активы. О какой сумме идет речь?

    В США нашли способ пообщаться с умершими

    Раскрыта хитрость ВС России при освобождении Даниловки

    В Госдуме указали на «фактически остановивший» работу пенсионной системы сбой

    В правительстве Италии разразился скандал из-за Украины

    «Герани» нанесли удары по цели в Одессе

    Медведев назвал Зеленского гнойником

    В Госдуме высказались о наборе бездомных в ряды ВСУ

    Зарабатывающим 100 тысяч рублей россиянам назвали размер будущей пенсии

    В Москве и Подмосковье выпал первый снег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости