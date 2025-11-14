Украина подверглась очередной массированной атаке. Киев потрясли семь непрерывных серий мощных взрывов за ночь

Непрерывную серию мощных взрывов в Киеве в момент удара ВС РФ сняли на видео

В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов. Это попало на видео, кадры опубликовал украинский Telegram-канал «Киев ИНФО».

На снятом очевидцами ролике можно услышать непрерывно звучащие раскаты.

На момент написания материала сообщалось, что в Киеве за ночь прогремело семь серий взрывов. По утверждениям военкоров и украинских блогеров, удары наносились беспилотниками типа «Герань», а также крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Кинжалами».

На всей территории Украины была объявлена тревога. Помимо столицы, взрывы фиксировались в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях. В городах вероятных прилетов звучали сирены воздушной опасности.

ВС РФ продолжили удары по энергетической инфраструктуре Украины

По информации Telegram-канала Shot, целями в Киевской области снова стали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, были поражены ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкая ТЭЦ и Белоцерковская ТЭС. После попаданий там начались сильные пожары, местные жители жаловались на перебои с подачей электроэнергии. Кроме этого, очевидцы сообщили об ударах по железнодорожной инфраструктуре.

Накануне налета бывший министр энергетики Украины Иван Плачков предупредил, что в республике существует угроза тотального блэкаута. Экс-чиновник отметил, что именно этим вопросом — обеспечением граждан и их домов светом и теплом — сейчас должны заниматься украинские власти. Также Плачков призвал украинцев уезжать из крупных городов на зиму. По его словам, в результате ударов по западу Украины единая энергосеть может быть разорвана.

Также в украинских СМИ появились сообщения, что в случае полного блэкаута в Киеве власти могут эвакуировать часть горожан. Столичные власти заверили, что планы эвакуации существуют и вывозить людей могут в случае аварий, связанных с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ, затопления, а также вооруженных конфликтов. Однако отключение электричества в эти планы не входит.

Украине грозит энергетический коллапс

Украина уже лишена почти 80 процентов объектов газовой инфраструктуры, в результате чего Киев все чаще отключает электричество территории страны. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный, добавив, что запасы газа в хранилищах критически низки.

В результате генерация на всех теплоэлектроцентралях страны остановлена, надвигающийся энергетический коллапс уже привел к тому, что военно-промышленный комплекс Украины, в частности, производство ракет, стал работать с перебоями, пояснил военкор.

Позднее журналисты «Царьграда» указали, что, выбивая мощными ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Телеканал отметил, что экс-командующий объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин руководил первыми ударами по энергоинфраструктуре противника с помощью «Гераней». Однако о существовании официального «плана Суровикина», которого придерживались бы сейчас военные, не сообщалось.