Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:58, 14 ноября 2025Бывший СССР

Украина подверглась очередной массированной атаке. Киев потрясли семь непрерывных серий мощных взрывов за ночь

Непрерывную серию мощных взрывов в Киеве в момент удара ВС РФ сняли на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов. Это попало на видео, кадры опубликовал украинский Telegram-канал «Киев ИНФО».

На снятом очевидцами ролике можно услышать непрерывно звучащие раскаты.

На момент написания материала сообщалось, что в Киеве за ночь прогремело семь серий взрывов. По утверждениям военкоров и украинских блогеров, удары наносились беспилотниками типа «Герань», а также крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Кинжалами».

На всей территории Украины была объявлена тревога. Помимо столицы, взрывы фиксировались в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях. В городах вероятных прилетов звучали сирены воздушной опасности.

ВС РФ продолжили удары по энергетической инфраструктуре Украины

По информации Telegram-канала Shot, целями в Киевской области снова стали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, были поражены ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкая ТЭЦ и Белоцерковская ТЭС. После попаданий там начались сильные пожары, местные жители жаловались на перебои с подачей электроэнергии. Кроме этого, очевидцы сообщили об ударах по железнодорожной инфраструктуре.

Материалы по теме:
Валидольные бои, гранаты и топоры. Штурмовик прошел Бахмут и описал все «как есть». Чем его история возмутила бойцов «Вагнера»?
Валидольные бои, гранаты и топоры.Штурмовик прошел Бахмут и описал все «как есть». Чем его история возмутила бойцов «Вагнера»?
10 ноября 2025
«Защиты от них пока не существует» Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
«Защиты от них пока не существует»Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
11 ноября 2025

Накануне налета бывший министр энергетики Украины Иван Плачков предупредил, что в республике существует угроза тотального блэкаута. Экс-чиновник отметил, что именно этим вопросом — обеспечением граждан и их домов светом и теплом — сейчас должны заниматься украинские власти. Также Плачков призвал украинцев уезжать из крупных городов на зиму. По его словам, в результате ударов по западу Украины единая энергосеть может быть разорвана.

Также в украинских СМИ появились сообщения, что в случае полного блэкаута в Киеве власти могут эвакуировать часть горожан. Столичные власти заверили, что планы эвакуации существуют и вывозить людей могут в случае аварий, связанных с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ, затопления, а также вооруженных конфликтов. Однако отключение электричества в эти планы не входит.

Украине грозит энергетический коллапс

Украина уже лишена почти 80 процентов объектов газовой инфраструктуры, в результате чего Киев все чаще отключает электричество территории страны. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный, добавив, что запасы газа в хранилищах критически низки.

Материалы по теме:
«Точка невозврата пройдена» ВСУ в шаге от потери двух ключевых для обороны Донбасса городов. Как это изменит ситуацию на фронте?
«Точка невозврата пройдена»ВСУ в шаге от потери двух ключевых для обороны Донбасса городов. Как это изменит ситуацию на фронте?
20 октября 2025
«Нет желающих получить ядерной бомбой» Как меняется стратегия боевых действий на Украине и что может обрушить оборону ВСУ?
«Нет желающих получить ядерной бомбой»Как меняется стратегия боевых действий на Украине и что может обрушить оборону ВСУ?
7 ноября 2025

В результате генерация на всех теплоэлектроцентралях страны остановлена, надвигающийся энергетический коллапс уже привел к тому, что военно-промышленный комплекс Украины, в частности, производство ракет, стал работать с перебоями, пояснил военкор.

Позднее журналисты «Царьграда» указали, что, выбивая мощными ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Телеканал отметил, что экс-командующий объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин руководил первыми ударами по энергоинфраструктуре противника с помощью «Гераней». Однако о существовании официального «плана Суровикина», которого придерживались бы сейчас военные, не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подверглась очередной массированной атаке. Киев потрясли семь непрерывных серий мощных взрывов за ночь

    Россияне захотели меньше работать

    Жена прокомментировала побег с СВО бывшего лидера ОПГ

    ВСУ ударили по популярному российскому туристическому городу

    Над регионами России перехватили более двух сотен беспилотников ВСУ за ночь

    «Еле ходящий» российский генерал получил в пользование Lexus

    Появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

    Российский тревел-блогер описал пляж Нидерландов словами «много молодых мамочек»

    Мужчина допустил одну ошибку и позволил черной плесени захватить его спальню

    Появились подробности о загоревшейся после удара ВСУ в Новороссийске нефтебазе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости