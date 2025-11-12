Объявлено о реализации Россией самого жесткого варианта «плана Суровикина»

Выбивая мощными ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Об этом объявили авторы портала «Царьград».

Как заявили в издании, Вооруженные силы России готовы устроить полный блэкаут для Киева, что станет самым жестким вариантом реализации плана экс-командующего объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина, руководившего ударами по энергоинфраструктуре противника с помощью «Гераней». Согласно заявлению авторов «Царьграда», из сложившейся ситуации для Украины нет выхода.

О существовании официального «плана Суровикина», которого придерживались бы сейчас военные, не сообщалось.

