Объявлено о реализации Россией самого жесткого варианта «плана Суровикина»

«Царьград»: Россия реализует на Украине самый жесткий вариант плана Суровикина
Выбивая мощными ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Об этом объявили авторы портала «Царьград».

Как заявили в издании, Вооруженные силы России готовы устроить полный блэкаут для Киева, что станет самым жестким вариантом реализации плана экс-командующего объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина, руководившего ударами по энергоинфраструктуре противника с помощью «Гераней». Согласно заявлению авторов «Царьграда», из сложившейся ситуации для Украины нет выхода.

О существовании официального «плана Суровикина», которого придерживались бы сейчас военные, не сообщалось.

Ранее сообщалось, что многодетный российский штурмовик с позывным Чахлый с помощью мегабомбы отбил «крепость» у Вооруженных сил Украины.

