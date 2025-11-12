Боец ВС России с позывным Чахлый собрал мегабомбу и отбил шахту-«крепость» у ВСУ

Многодетный российский штурмовик с позывным Чахлый с помощью советов пленных украинцев собрал мегабомбу и отбил шахту-«крепость» имени святой Матроны Московской у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это стало известно из репортажа военкора Дмитрия Кулько, кадры опубликованы в Telegram.

Из видео журналиста следует, что Чахлый оказался участником последнего сражения за шахту — ему предстояло победить в бою трех последних солдат противника, спрятавшихся в мощном укрытии советского периода. Боец закидал вход в укрытие небольшими бомбами, однако это не дало результата. После этого снаряды кончились, а ВСУ смогли заглушить работу российских дронов, и поставки новых боеприпасов были затруднены.

Тогда пленные украинцы, ранее защищавшие шахту-«крепость», рассказали, что в подвале комплекса шахты должен был оставаться тротил, с помощью которого ВСУ планировали подорвать здание в случае отступления. Чахлый нырнул в затопленный подвал, достал весь спрятанный тротил и соорудил из добытых упаковок одну мегабомбу, которая в итоге обрушила укрытие. Двое из трех остававшихся украинских военных не пережили взрыва, а третьего он ликвидировал стрелковым огнем.

Уточняется, что Чахлый — отец шестерых детей, его супруга беременна седьмым.

Ранее сообщалось, что Украина задействовала печально известный полк «Скала» для спасения попавших в котел бойцов. Известно, что командиры соединения забивали до смерти отказывавшихся идти в бой штурмовиков и набирали пополнение из необученных военных.