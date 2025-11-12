Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:57, 12 ноября 2025Россия

Многодетный российский штурмовик с помощью мегабомбы отбил «крепость» у ВСУ

Боец ВС России с позывным Чахлый собрал мегабомбу и отбил шахту-«крепость» у ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Многодетный российский штурмовик с позывным Чахлый с помощью советов пленных украинцев собрал мегабомбу и отбил шахту-«крепость» имени святой Матроны Московской у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это стало известно из репортажа военкора Дмитрия Кулько, кадры опубликованы в Telegram.

Из видео журналиста следует, что Чахлый оказался участником последнего сражения за шахту — ему предстояло победить в бою трех последних солдат противника, спрятавшихся в мощном укрытии советского периода. Боец закидал вход в укрытие небольшими бомбами, однако это не дало результата. После этого снаряды кончились, а ВСУ смогли заглушить работу российских дронов, и поставки новых боеприпасов были затруднены.

Материалы по теме:
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Тогда пленные украинцы, ранее защищавшие шахту-«крепость», рассказали, что в подвале комплекса шахты должен был оставаться тротил, с помощью которого ВСУ планировали подорвать здание в случае отступления. Чахлый нырнул в затопленный подвал, достал весь спрятанный тротил и соорудил из добытых упаковок одну мегабомбу, которая в итоге обрушила укрытие. Двое из трех остававшихся украинских военных не пережили взрыва, а третьего он ликвидировал стрелковым огнем.

Уточняется, что Чахлый — отец шестерых детей, его супруга беременна седьмым.

Ранее сообщалось, что Украина задействовала печально известный полк «Скала» для спасения попавших в котел бойцов. Известно, что командиры соединения забивали до смерти отказывавшихся идти в бой штурмовиков и набирали пополнение из необученных военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    Стало известно о новых проблемах газового проекта России

    В Белом доме прокомментировали разоблачающие Трампа письма Эпштейна

    В Иране спортсменку задержали за тренировку на улице без хиджаба

    Захарова ответила на заявления Киева о прекращении переговоров

    Российские стюардессы примерили новую форму и восхитили пользователей сети

    В российском регионе вынесли приговор военному за миллионные махинации с выплатами

    Россиянам подсказали способ рассчитать дневную норму кофе

    Объявлено о реализации Россией самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Стало известно о потере взвода ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости