Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:45, 12 ноября 2025Россия

Украина задействовала печально известный полк для спасения попавших в котел бойцов

Под Красноармейском пресекли попытки полка ВСУ «Скала» деблокировать окруженных
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Press service of the Ukrainian Air Assault Forces Command / Handout via Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для спасения попавших в котел сослуживцев задействовали в районе Красноармейска печально известный 425-й штурмовой полк «Скала». Это следует из сообщения Минобороны России.

Штурмовики полка со стороны населенного пункта Гришино девять раз пытались деблокировать окруженных сослуживцев, попытки прорыва были пресечены. Как рассказали в оборонном ведомстве, за сутки в районе Красноармейска ВСУ потеряли более 250 бойцов, а также 22 единицы военной техники, среди которых были 12 бронемашин.

Материалы по теме:
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Полк «Скала» получил печальную известность после того, как полностью потерял боеспособность в боях под Харьковом, и для его восстановления начал набирать необученных бойцов, которых сразу же отправляли на штурм. Также известно, что командиры полка забивали до смерти пытавшихся бежать с поля боя подчиненных.

Ранее военный корреспондент Александр Харченко заявил, что участие в штурме Красноармейска необычной техники Вооруженных сил России, которую некоторые военблогеры сравнили с машинами из франшизы про постапокалиптический мир «Безумный Макс», объясняется вопросами логистики и тяжелыми боями.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина задействовала печально известный полк для спасения попавших в котел бойцов

    Появились первые кадры с подорвавшимся на замаскированной бомбе под Москвой мальчиком

    Сроки окончания украинского конфликта военным путем оценили

    Раскрыто состояние лидера преступного мира Абхазии после покушения на похоронах

    Трампа раскритиковала его бывшая сторонница за встречу с бывшим джихадистом

    Звезда сериала «Кухня» подал на развод с популярной российской актрисой

    48-летняя солистка группы «Винтаж» обнажила ягодицы на камеру

    Нарколог прокомментировал скандальное видео с Дибровым с расстегнутой ширинкой

    Москву накроет снегом и ледяным дождем

    Названы варианты подработки для пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости