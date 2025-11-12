Под Красноармейском пресекли попытки полка ВСУ «Скала» деблокировать окруженных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для спасения попавших в котел сослуживцев задействовали в районе Красноармейска печально известный 425-й штурмовой полк «Скала». Это следует из сообщения Минобороны России.

Штурмовики полка со стороны населенного пункта Гришино девять раз пытались деблокировать окруженных сослуживцев, попытки прорыва были пресечены. Как рассказали в оборонном ведомстве, за сутки в районе Красноармейска ВСУ потеряли более 250 бойцов, а также 22 единицы военной техники, среди которых были 12 бронемашин.

Полк «Скала» получил печальную известность после того, как полностью потерял боеспособность в боях под Харьковом, и для его восстановления начал набирать необученных бойцов, которых сразу же отправляли на штурм. Также известно, что командиры полка забивали до смерти пытавшихся бежать с поля боя подчиненных.

Ранее военный корреспондент Александр Харченко заявил, что участие в штурме Красноармейска необычной техники Вооруженных сил России, которую некоторые военблогеры сравнили с машинами из франшизы про постапокалиптический мир «Безумный Макс», объясняется вопросами логистики и тяжелыми боями.