Россия
16:21, 11 ноября 2025Россия

Участие техники в стиле «Безумного Макса» в боях за Красноармейск объяснили

Военкор Харченко объяснил логистикой необычную технику ВС РФ под Красноармейском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Участие в штурме Красноармейска необычной техники Вооруженных сил России (ВС), которую некоторые военблогеры сравнили со стилем машин из франшизы про постапокалиптический мир «Безумного Макса», объясняется вопросами логистики и тяжелыми боями. Об этом заявил российский военкор Александр Харченко в Telegram.

По словам журналиста, на участках фронта, где идут продолжительные бои, в принципе невозможно встретить «сверкающие бронемашины» и солдат «с прическами из барбершопа». Харченко добавил, что использование попавшего на видео транспорта объясняется его легкой заменой на новое средство передвижение.

«[Наша логистика] состоит в том, чтобы стать меньше, маневренней и в случае поражения (дроном) сразу же найти замену сгоревшей "коробочке"», — написал в блоге военкор.

Ранее ветеран спецоперации Евгений Рассказов отметил, что российские войска заходят в Красноармейск под прикрытием «генерала Тумана». На эту же деталь видео обратил внимание военкор Юрий Подоляка. Он отметил, что во время тумана украинские военные не могут пользоваться беспилотниками. «Туман — друг солдата. Один из самых больших друзей сегодня на фронте», — отметил он.

