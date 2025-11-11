«Добро пожаловать во вселенную Безумного Макса». Колонна российских штурмовиков вошла в Красноармейск

Российские военные зашли в Красноармейск под прикрытием тумана

Колонна российских штурмовиков вошла в Красноармейск (украинское название — Покровск). Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На ролике видно, как бойцы под прикрытием тумана колонной двигаются по дороге на переделанных машинах, мотоциклах, а также идут пешком прямо по дороге. По утверждению украинских СМИ, переброска пехоты проводится по трассе Е50 в южной части города.

Военный корреспондент Александр Сладков оценил маневр бойцов. «Это уже не группы по два-три штурмовика… Это уже тигры, жаждущие победы», — указал он.

В свою очередь, волонтер с Telegram-канала «Дневник Мракоборцев» Ловец обратила внимание на транспорт, используемый бойцами. В частности, на кадрах заметны отсутствующие двери, срезанные крыши и части борта на легковых автомобилях и «Буханке». «Добро пожаловать во вселенную Безумного Макса. Вот так сейчас выглядит война», — указала автор.

С Ловцом заочно согласился военкор Дмитрий Стешин. «Транспорт — политически незрелый. Кто поймет, тот поймет», — отметил он.

В ВСУ впервые признали сложности в обороне Покровска

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский впервые признал, что в Покровске для украинских войск сложилась «действительно напряженная» обстановка. «Вооруженные силы (ВС) РФ проводят стратегическую наступательную операцию. Они собрали большую часть сил, создавая преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны и перекрыть линии снабжения», — заявил военачальник.

Он добавил, что Российская армия готовит «последний маневр» в Красноармейске. После его реализации ВС РФ смогут перейти к выполнению задачи по взятию под свой контроль всей Донецкой области, уточнил главком ВСУ.

При этом накануне Сырский утверждал, что оснований для панических настроений нет, поскольку у Киева имеются планы «Б» и «В» по Красноармейску для любого развития событий. Российские военкоры усомнились в правдивости заявления украинского военачальника. «В общем, если верить Сырскому, потерь нет, в Покровск зашли всего в паре мест, ничего страшного не происходит. Кто именно ему докладывает о таком положении дел — сейчас даже интереснее, чем заявления главкома ВСУ», — отметили авторы публикации.

Украинские военные рассказали о полном окружении

Взятые в плен военнослужащие ВСУ рассказали, что пути в Красноармейск полностью перерезаны российскими войсками. По их словам, город находится в полной блокаде — как по земле, так и по воздуху. «Войти в город и доставить помощь невозможно, а находящиеся там подразделения ВСУ фактически находятся в полном окружении, попытки прорваться пресекаются», — указали они.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что российские войска могут взять Красноармейск под контроль за одну-полторы недели. По истечении этого срока можно будет говорить о полной зачистке города, уточнил он.