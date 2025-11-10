Бывший СССР
Военкоры усомнились в правдивости оценки ситуации в Красноармейске главкомом ВСУ

Военкоры задали вопрос, кто докладывает Сырскому о положении в Красноармейске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Российские военкоры канала «Военная хроника» усомнились в правдивости оценки ситуации в Красноармейске (Покровске) главкомом ВСУ Александром Сырским и задались вопросом, кто докладывает ему о положении дел.

«В общем, если верить Сырскому, потерь нет, в Покровск РФ зашли всего в паре мест, ничего страшного не происходит. Кто именно ему докладывает о таком положении дел — сейчас даже интереснее, чем заявления главкома ВСУ», — отметили авторы публикации.

Сырский ранее заявил об имеющихся у Киева планах «Б» и «В» по Красноармейску для любого развития событий. Он рассказал, что интенсивность боевых действий в городе снизилась, ситуация контролируемая, отметив, что оснований для панических настроений нет.

В свою очередь украинский военнослужащий с позывным Мучной сообщил о резком обострении ситуации в Красноармейске. «Ситуация на этом участке фронта переходит в фазу максимального напряжения, развивается быстро и с каждым днем становится труднее», — подчеркнул военный.

