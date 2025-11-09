Бывший СССР
Украинский военный сообщил о резком обострении ситуации в Красноармейске

Украинский военный Мучной сообщил о резком обострении ситуации в Красноармейске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Украинский военнослужащий с позывным Мучной в своем Telegram-канале сообщил о резком обострении ситуации в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде).

«Ситуация на этом участке фронта переходит в фазу максимального напряжения, развивается быстро и с каждым днем становится труднее», — подчеркнул военный.

Он отметил, что российские войска держат позиции в городской застройке, перестрелки продолжаются практически без пауз. Кроме того, ВС РФ пытаются зайти с флангов и взять под контроль промзону на востоке города.

В районе Димитрова активно работает авиация, сбрасываются ФАБ-3000. По мнению Мучного, таким образом расчищается путь для штурма.

Он подчеркнул, что российские военные действуют последовательно и методично: пробивают слабые места, усиливают авиацию и дроны, постепенно сжимая город в тиски. Бои переходят в фазу более близких столкновений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России успешно пресекли попытку противника прорваться и выйти из города Красноармейска с севера.

