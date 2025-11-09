Пушилин: ВС РФ успешно пресекли попытку противника выйти из Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России успешно пресекли попытку противника прорваться и выйти из севера города Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Сам Красноармейск — он уже практически и физически окружен. И есть попытки противника через последние якобы выходы на севере Красноармейска прорваться. Но такая попытка противника была предотвращена нашими бойцами», — отметил глава российского региона.

Пушилин также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток контратаковать, но все они закончились полным провалом.