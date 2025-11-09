Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:34, 9 ноября 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о пресечении попытки ВСУ вырваться из Красноармейска

Пушилин: ВС РФ успешно пресекли попытку противника выйти из Красноармейска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России успешно пресекли попытку противника прорваться и выйти из севера города Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Сам Красноармейск — он уже практически и физически окружен. И есть попытки противника через последние якобы выходы на севере Красноармейска прорваться. Но такая попытка противника была предотвращена нашими бойцами», — отметил глава российского региона.

Пушилин также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток контратаковать, но все они закончились полным провалом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пушилин рассказал о пресечении попытки ВСУ вырваться из Красноармейска

    Россиянам рассказали о праве на перерасчет средств за некачественные ЖКУ

    Дом депутата парламента Франции ограбили

    Вертолет с врачами разбился в США

    Россия и Иран подписали важное соглашение на Каспии

    Жительница Подмосковья украла 35 тысяч рублей с пола

    Путин во время концерта поздравил известного композитора с днем рождения

    Туристов смыло гигантской волной в Испании

    Актриса в честь своего 65-летия появилась на шоу в бикини

    Россияне стали чаще заказывать лекарства онлайн

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости