16:32, 10 ноября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы сроки перехода Красноармейска под контроль России

Полковник Матвийчук: Красноармейск может быть взят за одну-полторы недели
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска могут взять Красноармейск (украинское название — Покровск) под контроль за одну-полторы недели, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Возможные сроки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы не полностью располагаем всей информации, но, я полагаю, такими темпами в ситуации, о которой нам докладывают в средствах массовой информации, в течение недели-полутора недель мы можем говорить о полной очистке города», — поделился эксперт.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что российские военные продолжают успешное наступление в Красноармейске и ведут зачистку многоэтажек. По его словам, российские подразделения проверяют сооружения и уничтожают украинских бойцов, остававшихся в них.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались деблокировать село Гришино в ДНР. Отмечалось, что оно является единственным выходом украинских подразделений из Красноармейска.

