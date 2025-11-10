Бывший СССР
ВСУ попытались найти выход из Красноармейска

Пушилин: ВСУ попытались деблокировать село Гришино рядом с Красноармейском
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались деблокировать село Гришино севернее Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Мы видим, что противник пытался деблокировать [выход] через населенный пункт Гришино, где наши бойцы планомерно отражают эти атаки», — рассказал он.

По словам главы ДНР, Гришино является единственным вероятным выходом ВСУ из окруженного Красноармейска. Бойцы Вооруженных сил (ВС) России успешно пресекли все попытки украинских военнослужащих.

Ранее Пушилин рассказал о зачистке центра Красноармейска от ВСУ. Российские войска улучшают позиции в окрестностях города, перерезая любые возможности восстановления логистики для ВСУ.

