Пушилин рассказал о зачистке центра Красноармейска от ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России зачищают центр Красноармейска (украинское название — Покровск) от оставшихся сил украинской армии, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выйти из окружения через север города. Российские войска улучшают позиции в окрестностях города, перерезая любые возможности восстановления логистики для ВСУ.

«Ситуация разворачивается таким образом, что идут городские бои, идет зачистка, в частности — Центрального района, восточной его части», — рассказал Пушилин.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России перекрыли для ВСУ последние пути отхода из города.