Возможность ВСУ выйти из Красноармейска оценили

Кимаковский: ВСУ потеряли возможность выйти из Красноармейска
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский оценил перспективы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выйти из Красноармейска. Его цитирует ТАСС.

По словам Кимаковского, противник лишился возможности выйти из Красноармейска (украинское название — Покровск) и вывести личный состав. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ перекрыли последние пути отхода из города.

«Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», — заявил Игорь Кимаковский. Также он уточнил, что ВСУ смогли вывести несущественную часть сил в направлении Димитрова (украинское название — Мирноград).

В начале ноября советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ безуспешно попытались выйти из Красноармейска. Он уточнил, что некоторые группы военных были вынуждены вернуться в прежние места дислокации, а какие-то были уничтожены ударами FPV-дронов.

