Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:57, 5 ноября 2025Бывший СССР

Раскрыты последствия попытки ВСУ вывести войска из Красноармейска

Кимаковский: ВСУ безуспешно попытались выйти из Красноармейска
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались вывести элитные подразделения из Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, последние два дня ВСУ пытались вывести части элитных подразделений из Красноармейска, но это принесло им только потери. Он добавил, что некоторые группы украинских военных были вынуждены вернуться в прежние места дислокации, а какие-то были уничтожены ударами FPV-дронов.

Ранее стало известно о массовой сдаче в плен окруженных в Красноармейске бойцов ВСУ. Отмечалось, что наибольшее скопление украинских военных находится в восточной части Центрального района города, а также в Пригородном микрорайоне.

До этого Кремль уличил Киев в сокрытии состояния ВСУ в Красноармейске. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Украина отвергла предложение России пускать репортеров в Красноармейск и Купянск, чтобы не раскрывать бедственное положение своих подразделений.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны заявили о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям

    Десятки пассажиров срочно эвакуировали из самолетов в США из-за телефонных мошенников

    На Украине назвали сроки замены копеек на шаги

    Стало известно о госпитализации Кашпировского после потери сознания в Москве

    Стало известно об ударе ВСУ по занятому ахматовцами дому

    Пережившая 27 операций ради сходства с Барби блогерша внезапно умерла

    Разочарованного проституткой россиянина арестовали

    SHAMAN и Мизулина в зеленых рубашках поженились в Донецке. «Свадьба цвета хаки» собрала немного гостей, но пришел глава ДНР

    Белоусов раскрыл планы США по созданию новой ракеты с ядерной боеголовкой

    Получившие ожоги глаз зрители российского кинотеатра раскрыли подробности сеанса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости