Кимаковский: ВСУ безуспешно попытались выйти из Красноармейска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались вывести элитные подразделения из Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, последние два дня ВСУ пытались вывести части элитных подразделений из Красноармейска, но это принесло им только потери. Он добавил, что некоторые группы украинских военных были вынуждены вернуться в прежние места дислокации, а какие-то были уничтожены ударами FPV-дронов.

Ранее стало известно о массовой сдаче в плен окруженных в Красноармейске бойцов ВСУ. Отмечалось, что наибольшее скопление украинских военных находится в восточной части Центрального района города, а также в Пригородном микрорайоне.

До этого Кремль уличил Киев в сокрытии состояния ВСУ в Красноармейске. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Украина отвергла предложение России пускать репортеров в Красноармейск и Купянск, чтобы не раскрывать бедственное положение своих подразделений.