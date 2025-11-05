Стало известно о массовой сдаче в плен окруженных в Красноармейске бойцов ВСУ

Shot: Окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ массово сдались в плен

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) из котла под Красноармейском (украинское название — Покровск) массово сдались в плен, после того как все попытки вырваться из окружения российских войск провалились. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что наибольшее скопление украинских военных находится в восточной части Центрального района Красноармейска, а также в Пригородном микрорайоне. Как сообщили авторы канала, российские артиллеристы, минометчики и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атакуют окруженную территорию.

«Вырваться из окружения у ВСУ не получается, только за последние сутки провалено более десяти попыток. Все пленные заявляют, что командование их бросило и перестало выходить на связь. Среди сдавшихся большое количество недавно мобилизованных», — говорится в сообщении.

Ранее в России заявили, что российские войска заняли большую часть Красноармейска. Отмечается, что речь идет о 80 процентах территории города.