Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:20, 5 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о массовой сдаче в плен окруженных в Красноармейске бойцов ВСУ

Shot: Окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ массово сдались в плен
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) из котла под Красноармейском (украинское название — Покровск) массово сдались в плен, после того как все попытки вырваться из окружения российских войск провалились. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что наибольшее скопление украинских военных находится в восточной части Центрального района Красноармейска, а также в Пригородном микрорайоне. Как сообщили авторы канала, российские артиллеристы, минометчики и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атакуют окруженную территорию.

«Вырваться из окружения у ВСУ не получается, только за последние сутки провалено более десяти попыток. Все пленные заявляют, что командование их бросило и перестало выходить на связь. Среди сдавшихся большое количество недавно мобилизованных», — говорится в сообщении.

Ранее в России заявили, что российские войска заняли большую часть Красноармейска. Отмечается, что речь идет о 80 процентах территории города.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны заявили о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям

    Десятки пассажиров срочно эвакуировали из самолетов в США из-за телефонных мошенников

    На Украине назвали сроки замены копеек на шаги

    Стало известно о госпитализации Кашпировского после потери сознания в Москве

    Стало известно об ударе ВСУ по занятому ахматовцами дому

    Пережившая 27 операций ради сходства с Барби блогерша внезапно умерла

    Разочарованного проституткой россиянина арестовали

    SHAMAN и Мизулина в зеленых рубашках поженились в Донецке. «Свадьба цвета хаки» собрала немного гостей, но пришел глава ДНР

    Белоусов раскрыл планы США по созданию новой ракеты с ядерной боеголовкой

    Получившие ожоги глаз зрители российского кинотеатра раскрыли подробности сеанса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости