В России сообщили о взятии 80 процентов территории Красноармейска

Российские войска взяли под контроль 80 процентов территории Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части контролируют уже более 80 процентов Покровска и продолжают продвижение в городе», — рассказал собеседник канала.

Он также отметил, что гарнизон украинских войск в городе остался без снабжения. По словам источника канала, деблокировать гарнизон украинским военным не удалось, а сдача в плен или уничтожение бойцов ВСУ в Красноармейске — вопрос времени.

Кроме того, он сообщил, что в окружении также оказался Димитров (украинское название — Мирноград) — город спутник Красноармейска.

Ранее в Кремле заявили, что Киев скрывает бедственное положение подразделений ВСУ в Купянске и Красноармейске. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отказ украинских властей пустить в города представителей СМИ.