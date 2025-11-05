Бывший СССР
Кремль уличил Киев в сокрытии состояния ВСУ в Красноармейске

Песков: Киев скрывает бедственное положение ВСУ в Купянске и Красноармейске
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Киев скрывает бедственное положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Киев скрывает бедственное положение своих войск в этих регионах. Поэтому Украина отвергла предложение России пускать репортеров в Красноармейск и Купянск, заключил Песков. Он добавил, что Кремлю неизвестно о каких-либо украинских журналистах, которые бы изъявили желание поехать в зону окружения ВСУ.

Ранее военнослужащие ВСУ признали, что терпят тяжелое поражение в Красноармейске и Димитрове (украинское название — Мирноград). «Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80 процентов города, мы все еще боремся за 20 процентов, но и там мы проигрываем», — рассказал один из военных.

До этого бывший украинский военный с позывным Боб рассказал, что Красноармейск важен для командования ВСУ как точка на карте. Он также призвал украинских военных сдаваться в плен российским войскам, чтобы спасти себе жизнь.

