Бывший украинский военный объяснил ценность Красноармейска для командования ВСУ

Экс-военный ВСУ с позывным Боб: Красноармейск важен для ВСУ как точка на карте
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) важен для командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) как точка на карте. Об этом заявил бывший украинский военный с позывным Боб, сдавшийся в плен и вступивший в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря, сражающийся на стороне российских войск, передает ТАСС.

Он отметил, что для украинского командования «точка на карте» оказалась важнее жизней солдат. Боб также призвал бойцов ВСУ сдаваться в плен российским войскам, чтобы спасти себе жизнь.

«Ситуация [в Красноармейске] сложилась, я думаю, потому, что украинские командиры — им не важны жизни и судьбы солдат. Для них вот эта галочка, точка на карте, гораздо важнее, чем эти вот люди, тысячи людей, которые готовы пожертвовать [жизнью] непонятно ради чего», — рассказал он.

Ранее украинский ресурс DeepState признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске. По данным аналитиков проекта, Российская армия постепенно поглощает город.

