22:53, 4 ноября 2025Бывший СССР

На Украине признали тяжелое положение ВСУ в Красноармейске

DeepState: Российская армия постепенно поглощает Красноармейск
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / File Photo / Global Look Press

Российская армия постепенно поглощает Красноармейск (Покровск). Тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе признал украинский ресурс DeepState.

Утверждается, что россияне уже обустраивают свои позиции в населенном пункте и контролируют логистику, а передвижение украинских войск сильно затруднено. Потеря Красноармейска также приведет и к утрате контроля над Мирноградом, пишет портал.

«Идет постепенное поглощение города. Ситуация остается критической. И если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от "внешнего" мира и его потеря будет самой досадной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там», — указано в сообщении.

Ранее о «некоторых проблемах» на покровском направлении заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сейчас я нахожусь на покровском направлении, приехал сюда, чтобы поддержать наших военных. Конечно, есть некоторые проблемы», — указал он.

    Все новости