Зеленский высказался о «некоторых проблемах» на покровском направлении

21:39, 4 ноября 2025

Зеленский прибыл на покровское направление и сообщил о проблемах
Марина Совина
Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что прибыл на покровское направление, а также заявил о «некоторых проблемах». Он высказался об этом во время видеоконференции, фрагмент которой показал украинский телеканал «Общественное».

«Сейчас я нахожусь на покровском направлении, приехал сюда для того, чтобы поддержать наших военных. Конечно, есть некоторые проблемы, которые мы должны решить», — указал Зеленский.

Ранее стало известно, что глава Украины встретился с представителями 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на участке фронта вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск). Главными темами обсуждения стали ситуация на передовой, вопросы снабжения оружием, логистика, использование дронов для отражения атак, комплектование бригад, подготовка военных и цифровизация процессов в армии.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что Генштаб Вооруженных сил Украины отказывается менять тактику ведения боя, поэтому уже больше 80 процентов Красноармейска перешло под контроль России.

