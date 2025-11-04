Бывший СССР
В Раде заявили о переходе более 80 процентов Красноармейска под контроль России

Нардеп Безуглая: Уже больше 80 % Красноармейска под контролем России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывается менять тактику ведения боя, поэтому уже больше 80 процентов Красноармейска (украинское название — Покровск) перешло под контроль России. Об этом заявила в Telegram депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.

«Системные проблемы военного управления не решаются, и мы теряем город за городом одним и тем же способом. Теперь потеряем Покровск и Мирноград. Уже больше 80 процентов Покровска под россиянами», — заявила парламентарий.

Она выразила уверенность, что Красноармейск ждет судьба Артемовска (украинское название — Бахмут), Соледара и Авдеевки.

Ранее Безуглая обвинила президента Украины Владимира Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске. По ее словам, оперативные решения по ситуации на фронте принимаются на основании недостоверной информации Генштаба ВСУ.

