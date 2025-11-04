Бывший СССР
Депутат Рады обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила президента Украины Владимира Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске (украинское название Покровск) и Купянске.

«И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации... Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи», — подчеркнула нардеп.

Безуглая добавила, что Зеленский должен решить, потреблять ли ту информацию, которая попадает к нему на стол, или искать альтернативу.

Ранее депутат раскритиковала действия главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам Безуглой, представители главкома регулярно лгут об освобождении отдельных сел и прикрывают провалы военных.

