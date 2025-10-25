Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала действия главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Безуглой, представители Сырского регулярно лгут об освобождении отдельных сел и прикрывают провалы военных. «И снова в лжи фигурируют ручные штурмовые полки Главкома», — заявила она.
Кроме того, сказала депутат, несмотря на заявления представителя ВСУ, российские войска продолжают продвижение на нескольких направлениях, в частности, в районе Купянска, Покровска и Константиновки, а украинская армия теряет «крайние рубежи».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage. Параллельно с этим журнал Politico со ссылкой на европейские источники сообщал, что французский лидер растерял свой политический вес и репутацию в глазах дипломатов и чиновников.