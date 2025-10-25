Депутат Рады Безуглая обвинила Сырского во лжи о продвижении ВСУ

Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала действия главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Безуглой, представители Сырского регулярно лгут об освобождении отдельных сел и прикрывают провалы военных. «И снова в лжи фигурируют ручные штурмовые полки Главкома», — заявила она.

Кроме того, сказала депутат, несмотря на заявления представителя ВСУ, российские войска продолжают продвижение на нескольких направлениях, в частности, в районе Купянска, Покровска и Константиновки, а украинская армия теряет «крайние рубежи».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage. Параллельно с этим журнал Politico со ссылкой на европейские источники сообщал, что французский лидер растерял свой политический вес и репутацию в глазах дипломатов и чиновников.

