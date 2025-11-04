Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:25, 4 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский встретился с держащими оборону вблизи Красноармейска солдатами ВСУ

Зеленский обсудил с бригадой ВСУ ситуацию на фронте вблизи Красноармейска
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на участке фронта вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил военных за активное сопротивление Российской армии на этом участке фронта и отметил участвующих в обороне солдат государственными наградами. Главными темами обсуждения стали ситуация на передовой, вопросы снабжения оружием, логистика, использование дронов для отражения атак, комплектование бригад, подготовка военных и цифровизация процессов в армии.

Материалы по теме:
«Точка невозврата пройдена» ВСУ в шаге от потери двух ключевых для обороны Донбасса городов. Как это изменит ситуацию на фронте?
«Точка невозврата пройдена»ВСУ в шаге от потери двух ключевых для обороны Донбасса городов. Как это изменит ситуацию на фронте?
20 октября 2025
На Украине развалилась элитная военная бригада, бойцы просто сбежали. Почему ВСУ не могут остановить массовое дезертирство?
На Украине развалилась элитная военная бригада, бойцы просто сбежали.Почему ВСУ не могут остановить массовое дезертирство?
14 января 2025

В ходе встречи также поднимались вопросы ротации военных и реализации программы «Контракт 18-24», призванной привлечь добровольцев из числа украинской молодежи. Эта программа была принята в стране в первой половине февраля 2025 года. Согласно ее основным положениям, юные добровольцы смогут рассчитывать на ежегодную выплату в размере 24 тысяч долларов, возможность поступления в высшее учебное заведение без экзаменов, а также на беспроцентную ипотеку. В конце июля Зеленский анонсировал расширение программы с акцентом на привлечение молодых специалистов для работы с дронами.

Принятые меры для насыщения ВСУ новыми кадрами не вызвали одобрения у депутата Верховной Рады Анны Скороход. Массовый уход молодежи на фронт, посетовала она, может негативным образом сказаться на и без того проблемной демографической ситуации в стране. По ее словам, если в Киеве хотят сохранить нацию, нужно «подумать о мире» и «сделать все на дипломатическом уровне».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стала посмешищем». В европейской стране разгорелся скандал на фоне поставок новых истребителей. В чем причина?

    Песков разочаровался поставками сербских боеприпасов ВСУ

    Путин дал обещание сыну бойца СВО

    Песков прокомментировал передачу США карт с линией фронта на Украине

    В Раде заявили о переходе более 80 процентов Красноармейска под контроль России

    UFC начал проверку подозрительного поединка

    Румыния подняла в воздух на границе с Украиной истребители НАТО

    Путин сравнил нынешнюю ситуацию в России со Смутой

    Зеленский встретился с держащими оборону вблизи Красноармейска солдатами ВСУ

    Путин подписал новый закон о резервистах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости