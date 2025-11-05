Бывший СССР
В ВСУ рассказали о тяжелом поражении в Красноармейске

Bild: В ВСУ признают, что терпят тяжелое поражение в Красноармейске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают, что терпят тяжелое поражение в Красноармейске и Димитрове (украинские названия — Покровск и Мирноград), несмотря на официальные заявления. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bild.

«Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80 процентов города, мы все еще боремся за 20 процентов, но и там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении; они практически окружены», — рассказал военный в беседе с изданием.

Отмечается, что украинские военные перестают верить в возможность выхода из окружения в Красноармейске и Димитрове.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске. По ее словам, оперативные решения по ситуации на фронте принимаются на основании недостоверной информации Генштаба Вооруженных сил Украины.

