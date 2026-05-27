Раскрыты подробности о сбежавшем из госпиталя сосновском маньяке

Shot: Сосновский маньяк, которого искали в Ленобласти, погиб на СВО в 2025 году

Андрей Кийко, известный как сосновский маньяк, отправился на боевое задание в зоне специальной военной операции (СВО) и не вернулся. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Кийко заключил контракт с Министерством обороны России в 2024 году и отправился на СВО. В начале 2025 года он получил ранение, а после лечения и реабилитации вновь вернулся на фронт. Его не стало в декабре 2025 года в Донецкой Народной Республике. Тело маньяка эвакуировать не смогли.

Ранее сообщалось, что Кийко сбежал из госпиталя в Кронштадте после ранения. Его искали в поселке Ропша Ленинградской области.

Сосновский маньяк заслушал 22-летний приговор в 2008 году. Суд признал его виновным в двух расправах, 11 разбоях, а также 8 изнасилованиях и действиях сексуального характера. Спустя 15 лет к его преступлениям добавили еще одну доказанную расправу, а срок наказания увеличили до 25 лет.