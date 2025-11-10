Бывший СССР
Пушилин раскрыл детали сражений в Красноармейске

Пушилин: ВС России ведут зачистку многоэтажной застройки в Красноармейске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные продолжают успешное наступление в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) и ведут зачистку многоэтажек. Подробности боевых действий в городе раскрыл глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Противник находится практически в окружении в самом Красноармейске. Идет зачистка планомерная, в частности в высотке, скажем, многоэтажная застройка», — рассказал Пушилин.

По его словам, российские подразделения проверяют сооружения и уничтожают украинских бойцов, остававшихся в них.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались деблокировать село Гришино в ДНР. Отмечалось, что оно является единственным выходом украинских подразделений из Красноармейска.

