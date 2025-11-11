Бывший СССР
Заходящие пешком в Красноармейск российские бойцы попали на видео

Появилось видео входа военных российских военных в Красноармейск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео входа российских военных в Красноармейск (украинское название — Покровск). Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На ролике видно, как бойцы под прикрытием тумана двигаются по дороге на машинах, мотоциклах, а также идут пешком прямо по дороге. По утверждению украинских СМИ, переброска пехоты проводится по трассе Е50 в южной части города.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что Российская армия готовит «последний маневр» в Красноармейске для взятия под контроль всей Донецкой области. Он признал, что на линии фронта для украинских войск сложилась «действительно напряженная» обстановка.

