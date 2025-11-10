Главком ВСУ Сырский: Российская армия готовит последний маневр в Покровске

Российская армия готовит «последний маневр» в Красноармейске (украинское название — Покровск) для взятия под контроль всей Донецкой области. Об этом в интервью New York Post заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Он признал, что на линии фронта для украинских войск сложилась «действительно напряженная» обстановка. «ВС РФ проводят стратегическую наступательную операцию. Они собрали большую часть сил, создавая преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны и перекрыть линии снабжения», — заявил главком.

При этом накануне Сырский утверждал об имеющихся у Киева планах «Б» и «В» по Красноармейску для любого развития событий. Он также рассказал, что оснований для панических настроений нет. Российские военкоры усомнились в правдивости того заявления украинского военачальника. «В общем, если верить Сырскому, потерь нет, в Покровск РФ зашли всего в паре мест, ничего страшного не происходит. Кто именно ему докладывает о таком положении дел — сейчас даже интереснее, чем заявления главкома ВСУ», — отметили авторы публикации.