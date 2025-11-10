Бывший СССР
В ВСУ сообщили о полном окружении подразделений в Красноармейске

Пленные бойцы ВСУ заявили, что подразделения в Красноармейске окружены
Марина Совина
Фото: Stringer / Reuters

Взятые в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что Красноармейск (украинское название — Покровск) полностью окружен. Видео опубликовал Telegram-канал «Сибирское объединение».

По словам пленных, город находится в полной блокаде — как по земле, так и по воздуху. «Войти в город и доставить помощь невозможно, а находящиеся там подразделения ВСУ фактически находятся в полном окружении», — сообщает «Сибирское объединение».

Пленные бойцы ВСУ рассказали, что подступы контролируются, а попытки прорваться пресекаются. Украинские военные попадают в плен уже на подходе к городу.

Ранее сообщалось, что российские войска готовятся завладеть крупным заводским комплексом на востоке Красноармейска. Как пишет Shot, бои за город перешли в решающую стадию.

    Все новости