В ВСУ сообщили о полном окружении подразделений в Красноармейске

Взятые в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что Красноармейск (украинское название — Покровск) полностью окружен. Видео опубликовал Telegram-канал «Сибирское объединение».
По словам пленных, город находится в полной блокаде — как по земле, так и по воздуху. «Войти в город и доставить помощь невозможно, а находящиеся там подразделения ВСУ фактически находятся в полном окружении», — сообщает «Сибирское объединение».
Пленные бойцы ВСУ рассказали, что подступы контролируются, а попытки прорваться пресекаются. Украинские военные попадают в плен уже на подходе к городу.
Ранее сообщалось, что российские войска готовятся завладеть крупным заводским комплексом на востоке Красноармейска. Как пишет Shot, бои за город перешли в решающую стадию.