21:31, 10 ноября 2025Бывший СССР

Раскрыта цель ВС России на востоке Красноармейска

Shot: ВС России готовятся к боям за заводской комплекс на востоке Красноармейска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские войска готовятся завладеть крупным заводским комплексом на востоке Красноармейска (украинское название — Покровск). Цель ВС РФ раскрывает Shot в Telegram-канале.

Утверждается, что бои за город перешли в решающую стадию. Как отмечает Shot, российские бойцы «вгрызаются» в городскую застройку, действуя малыми штурмовыми группами.

«Судя по тому, что подразделения ВС РФ обходят городские высотки с флангов, пытаясь закрепиться в промзоне на востоке, идет подготовка к боям за крупный заводской комплекс, расположенный в этом секторе», — говорится в сообщении.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что российские войска могут взять Красноармейск под контроль за одну-полторы недели.

