Ветеран СВО Топаз: ВС РФ заходят в Красноармейск под прикрытием генерала Тумана

Погода благоволит бойцам Вооруженных сил (ВС) России — они заходят в Красноармейск под прикрытием тумана. На эту деталь вызвавшего резонанс видео с российскими военными в стиле «Безумного Макса» обратил внимание в Telegram ветеран специальной военной операции (СВО) с позывным Топаз (Евгений Рассказов).

«Небесная канцелярия сегодня благоволит русским воинам: ребята из усиления массово заходят в Покровск (Красноармейск) под прикрытием генерала Тумана», — подписал видео Топаз.

На эту же деталь видео обратил внимание военкор Юрий Подоляка. Он отметил, что во время тумана украинские военные не могут пользоваться беспилотниками. «Туман — друг солдата. Один из самых больших друзей сегодня на фронте», — отметил он.

Ранее российские военкоры усомнились в правдивости оценки ситуации в Красноармейске главкомом ВСУ Александром Сырским и задались вопросом, кто докладывает ему о положении дел.