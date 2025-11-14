Непрерывная серия взрывов в Киеве попала на видео

В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов. Это попало на видео, кадры опубликовал украинский Telegram-канал «Киев ИНФО».
На снятом очевидцами ролике можно услышать непрерывно звучащие раскаты.
Блогер Анатолий Шарий сообщил, что Украина подверглась массированной атаке. По его словам, в небе около 120 беспилотников, большая часть из которых летела курсом на Киев и область. При атаке также задействованы «Калибры».
Ранее агентство «Укринформ» писало, что в украинской столице прогремели взрывы. В Киеве была объявлена воздушная тревога, работают средства противовоздушной обороны (ПВО).