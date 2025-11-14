Бывший СССР
В Киеве раздались взрывы

В Киеве произошли взрывы

Фото: Eugene / Unsplash

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство «Укринформ» в Telegram.

В какой части города произошли взрывы, в публикации не уточняется. Другие подробности также не приводятся.

В украинской столице была объявлена воздушная тревога, работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее блогер Анатолий Шарий рассказал о массированной атаке на Украину. По его данным, сейчас в небе над страной около 120 беспилотников, большая часть из них направляется в сторону Киевской области. Взрывы также были слышны в Черкасской, Харьковской и Киевской областях.

