Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:31, 14 ноября 2025Бывший СССР

Украина подверглась массированной атаке

Блогер Шарий заявил, что Украина подверглась массированной атаке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина в ночь с 13 на 14 ноября подверглась массированной атаке. Об этом в Telegram-канале сообщил блогер Анатолий Шарий.

«Ну вот и полетело. Очередная массированная атака по Украине», — отметил он.

По словам Шария, в небе около 120 беспилотников, и большая часть на данный момент летит курсом на Киев и область. При атаке также задействованы «Калибры».

«О взрывах сообщают в Черкасской, Харьковской и Киевской областях», — добавил Шарий.

В ночь с 8 на 9 ноября Вооруженные силы России запустили на Украину беспилотные летательные аппараты с трех направлений. В регионах была объявлена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо изменившее ход СВО российское секретное подразделение

    В Киеве раздались взрывы

    Украина подверглась массированной атаке

    ВСУ ударили по Севастополю

    Раскрыт страх Зеленского перед жителями одного города

    Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер

    Дочь лидера группы U2 показала публике грудь в прозрачном бюстгальтере

    Стало известно о новом ударе США по судну в Карибском море

    В МИД Сирии высказались об отношениях с Россией

    Сборная Франции разгромила Украину и вышла на чемпионат мира-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости