ВС России атаковали Украину беспилотниками

ВС России запустили на Украину БПЛА с трех направлений

Вооруженные силы (ВС) России запустили на Украину беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с трех направлений. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель» в своем Telegram-канале.

В частности, в Харьковской и Черниговской областях беспилотники следуют по направлению на юг, а в Днепропетровской области — на восток. В указанных регионах объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по району сосредоточения операторов БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Удар попал на видео.