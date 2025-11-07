Появились кадры удара «Искандера» по дроноводам ВСУ

Удар «Искандера» по дроноводам ВСУ в ДНР попал на видео

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по району сосредоточения операторов БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Сообщается, что под огонь попали военные 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ в районе Варваровки вместе с техникой.

Ранее появилось видео удара полуторатонной авиабомбы вблизи окруженного Купянска. В ходе удара был уничтожен пункт временной дислокации 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая располагалась в поселке Купянск-Узловой.

До этого взрыв склада ВСУ после российских ночных ударов попал на видео. Взрыв произошел после ночного удара российских беспилотников «Герань». Склад находился в районе города Каменское.

