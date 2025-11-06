Взрыв склада ВСУ после российских ночных ударов попал на видео

В России показали кадры взрыва крупного склада ВСУ после ночных ударов

В Днепропетровской области Украины ночью взорвался крупный склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры произошедшего показал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что взрыв произошел после ночного удара российских беспилотников «Герань». Склад находился в районе города Каменское.

«Ночью "Герани" работали по целям в районе населенного пункта Каменское. Судя по видео, был уничтожен крупный склад БК (боекомплектов — прим. «Ленты.ру») ВСУ — он сдетонировал после прилетов», — говорится в сообщении канала.

Ранее 6 ноября стало известно, что мощные взрывы прозвучали в Славянске и Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Отмечалось, что это произошло на фоне серии ударов российских войск по городам.