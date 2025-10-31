Украинцев призвали покинуть города на зиму

Экс-министр энергетики Украины призвал украинцев уезжать из городов на зиму

Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков призвал украинцев уезжать из крупных городов на зиму. Его слова приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Жителям крупных городов стоит подумать о выезде в райцентры или села. Туда, где есть традиционное отопление», — заявил Плачков.

По его словам, в результате ударов по западу Украины единая энергосеть может быть разорвана. Экс-министр подчеркнул, что из-за этого и блэкаута не будут работать даже атомные электростанции (АЭС).

Плачков посоветовал украинцам быть готовыми к отключению электричества и разработать план эвакуации в районы с автономным отоплением.

Ранее стало известно, что украинская столица оказалась частично обесточена из-за перепадов напряжения. До этого, 14 октября, в Киеве произошел блэкаут.