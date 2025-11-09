Поддубный: Украина лишена почти 80 процентов объектов газовой инфраструктуры

Украина уже лишена почти 80 процентов объектов газовой инфраструктуры, в результате чего Киев все чаще отключает электричество на подконтрольных территориях. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия 1».

«Противник заявляет о том, что генерация на всех теплоэлектроцентралях страны остановлена. Кроме того, поражено 80 процентов газовой инфраструктуры Украины, а запасов в хранилищах очень мало», — отметил военкор.

Поддубный подчеркнул, что энергетический коллапс затронул военно-промышленный комплекс, который задействован в производстве ракет.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что Украине следует немедленно начать переговоры по вопросу урегулирования вооруженного конфликта в связи с отключениями теплоэлектростанций и общим коллапсом энергетики.