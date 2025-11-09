В Германии выступили с призывом к Украине после коллапса энергетики

Дотком призвал Украину немедленно начать переговоры после отключения ТЭС

Украине следует немедленно начать переговоры по вопросу урегулирования вооруженного конфликта в связи с отключениями теплоэлектростанций (ТЭС) и общим коллапсом энергетики. Об этом написал основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком в своем аккаунте социальной сети X.

«В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир», — отметил предприниматель.

Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Украина опустошит газовые хранилища «под ноль» в апреле 2026 года и будет нуждаться в новых поставках. Энергетик подчеркнул, что в апрель Украина войдет с «сухими» хранилищами или в состоянии, близком к «сухому».

Кроме того, энергетический оператор «Укрэнерго» сообщал, что ограничения подачи электричества, которые действуют до 8 ноября, будут продлены на следующий день. В компании отметили, что почасовые отключения будут применяться объемом от 2-й до 4-й очередей. Для промышленных предприятий будут ограничения мощности.