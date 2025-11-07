Украине предрекли дефицит газа к апрелю

Энергетик Харченко: Украина столкнется с дефицитом газа к апрелю 2026 года

Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Украина опустошит газовые хранилища «под ноль» в апреле 2026 года и будет нуждаться в новых поставках. Его слова приводит украинское издание «Телеграф».

Энергетик подчеркнул, что в апрель Украина войдет с «сухими» хранилищами или в состоянии, близком к «сухому». И« мы снова будем нуждаться в закупках», — предрек он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зимой страна должна найти газа на два миллиарда долларов. По его словам, уже есть договоренности со Словакией и с энергетическими компаниями США. Норвегия предоставит грант на 100 миллионов долларов и выделит еще один транш в январе. Еще несколько государств выделят соответствующие гранты.