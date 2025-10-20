Экономика
18:07, 20 октября 2025

Зеленский назвал возможных поставщиков газа для Украины

Зеленский: Украине зимой нужно найти газа на 2 миллиарда долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Зимой Украина должна найти газа на два миллиарда долларов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова приводит «Укринформ».

По словам Зеленского, у Украины уже есть договоренности со Словакией и с энергетическими компаниями США.

«Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на два миллиарда долларов. Часть траншей мы нашли: Норвегия предоставит грант на 100 миллионов долларов и выделит еще один транш в январе. Еще несколько стран предоставляют соответствующие гранты. Есть договоренность с нашими банками, то есть понимание, где брать деньги. И есть понимание, где брать газ», — назвал возможных поставщиков он.

Поставки американского сжиженного природного газа могут принять через польский терминал, если Киев примет решение о закупке. Также топливо могут направить из Греции или Азербайджана.

Как отмечал ранее Bloomberg, удары российских войск вывели из строя почти 60 процентов газодобычи Украины. В общей сложности до конца марта потребуется порядка 4,4 миллиарда кубометров газа. После атак Украина попросила партнеров в G7 предоставить оборудование для восстановления энергетической системы, дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры, а также финансовую поддержку для оплаты необходимого импорта газа.

