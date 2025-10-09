Россия вывела из строя половину газодобычи Украины

Bloomberg: Россия вывела из строя почти 60 % газодобычи Украины

Удары российских войск вывели из строя почти 60 процентов газодобычи Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Уничтожение более половины внутренних запасов природного газа на Украине вынудит страну потратить 1,9 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов) на импорт топлива, чтобы пережить зиму. В общей сложности до конца марта потребуется порядка 4,4 миллиарда кубометров газа.

После атак Украина попросила партнеров в G7 предоставить оборудование для восстановления энергетической системы, дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры, а также финансовую поддержку для оплаты необходимого импорта газа.

В течение 2025-го Украина закупила у иностранных поставщиков 4,58 миллиарда кубометров газа, в том числе 3,67 миллиарда с конца прошлого отопительного сезона. По оценкам Киева, к концу этого года потребности страны в импорте достигнут 5,8 миллиарда кубометров, но эта цифра может вырасти из-за российских атак.

Ранее стало известно, что руководство Европейского инвестиционного банка предоставит энергетической корпорации «Нафтогаз» кредит на сумму в 300 миллионов евро на закупку газа. В Денежные средства будут использованы для формирования долгосрочных запасов топлива и обеспечения стабильного газоснабжения граждан предстоящей зимой. Для получения денежных средств представители «Нафтогаза» должны будут вложить аналогичную сумму (300 миллионов евро) в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.