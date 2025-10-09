Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:56, 9 октября 2025Экономика

Россия вывела из строя половину газодобычи Украины

Bloomberg: Россия вывела из строя почти 60 % газодобычи Украины
Вячеслав Агапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Удары российских войск вывели из строя почти 60 процентов газодобычи Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Уничтожение более половины внутренних запасов природного газа на Украине вынудит страну потратить 1,9 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов) на импорт топлива, чтобы пережить зиму. В общей сложности до конца марта потребуется порядка 4,4 миллиарда кубометров газа.

После атак Украина попросила партнеров в G7 предоставить оборудование для восстановления энергетической системы, дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры, а также финансовую поддержку для оплаты необходимого импорта газа.

В течение 2025-го Украина закупила у иностранных поставщиков 4,58 миллиарда кубометров газа, в том числе 3,67 миллиарда с конца прошлого отопительного сезона. По оценкам Киева, к концу этого года потребности страны в импорте достигнут 5,8 миллиарда кубометров, но эта цифра может вырасти из-за российских атак.

Ранее стало известно, что руководство Европейского инвестиционного банка предоставит энергетической корпорации «Нафтогаз» кредит на сумму в 300 миллионов евро на закупку газа. В Денежные средства будут использованы для формирования долгосрочных запасов топлива и обеспечения стабильного газоснабжения граждан предстоящей зимой. Для получения денежных средств представители «Нафтогаза» должны будут вложить аналогичную сумму (300 миллионов евро) в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Сын Плющенко стал участником ДТП

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Россиянка повлияла на приговор порнографа

    На Западе заявили о безумии Зеленского

    В Крыму пассажиры полчаса проехали в автобусе с телом попутчицы

    Начальника полиции российского города отстранили от работы

    В МИД заявили о попытке захвата одной из святынь православия на Украине

    Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС полностью

    Уехавшая из России актриса закрыла свой бизнес в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости