Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:45, 1 октября 2025Экономика

Европейский банк выделит Украине многомиллионный заем на закупку газа

Европейский инвестбанк выделит Киеву кредит на €300 миллионов на закупку газа
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eric Vidal / Reuters

Руководство Европейского инвестиционного банка предоставит энергетической корпорации «Нафтогаз» кредит на сумму в 300 миллионов евро на закупку газа. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской компании.

В корпорации назвали «историческим» достигнутое с европейской финансовой организацией соглашение. Денежные средства будут использованы для формирования долгосрочных запасов топлива и обеспечения стабильного газоснабжения граждан предстоящей зимой. Для получения денежных средств представители «Нафтогаза» должны будут вложить аналогичную сумму (300 миллионов евро) в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.

Материалы по теме:
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
12 июня 2024
Российский газ прекратили подавать через Украину. В Европе уже предупредили о суровых последствиях
Российский газ прекратили подавать через Украину. В Европе уже предупредили о суровых последствиях
1 января 2025

Необходимость в дополнительных поставках газа возникла после того, как на Украине израсходовали из местных хранилищ почти весь газ, включая технический. До этого года страна могла пополнять резервы за счет прокачки топлива «Газпрома» через свою газотранспортную систему. Однако с 1 января подобной возможности у Киева не стало.

Украина заранее уведомила российский энергохолдинг, что не собирается продлевать долгосрочное соглашение на транзит газа в европейские страны. После этого Киев стал активно импортировать топливо из Евросоюза по более высоким рыночным ценам.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил о рисках отключения газа зимой из-за нехватки запасов. На этом фоне он спрогнозировал местным потребителям «очень сложный» отопительный сезон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нечто беспрецедентное в российской военной сфере». В НАТО встревожены гигантским объектом, который Россия строит в сердце Европы

    Новак оценил ситуацию с ценами в России

    Вышло крупнейшее обновление Windows

    Обвиняемый в теракте против российского генерала предстанет перед судом

    Киркоров рассказал о взаимной ревности в отношениях с Бузовой

    Раскрыты подробности расправы над матерью с двумя детьми в российском регионе

    Польские подростки устроили самосуд над обвиненным в педофилии украинцем

    Обрушение рынка, массовые увольнения и падение доллара. Чем грозит первая за шесть лет приостановка работы правительства США?

    Артемий Лебедев купил зубную пасту в Германии и неприятно удивился

    На Западе признали неспособность украинских ракет «Фламинго» изменить ситуацию на фронте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости