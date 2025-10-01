Европейский банк выделит Украине многомиллионный заем на закупку газа

Европейский инвестбанк выделит Киеву кредит на €300 миллионов на закупку газа

Руководство Европейского инвестиционного банка предоставит энергетической корпорации «Нафтогаз» кредит на сумму в 300 миллионов евро на закупку газа. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской компании.

В корпорации назвали «историческим» достигнутое с европейской финансовой организацией соглашение. Денежные средства будут использованы для формирования долгосрочных запасов топлива и обеспечения стабильного газоснабжения граждан предстоящей зимой. Для получения денежных средств представители «Нафтогаза» должны будут вложить аналогичную сумму (300 миллионов евро) в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.

Необходимость в дополнительных поставках газа возникла после того, как на Украине израсходовали из местных хранилищ почти весь газ, включая технический. До этого года страна могла пополнять резервы за счет прокачки топлива «Газпрома» через свою газотранспортную систему. Однако с 1 января подобной возможности у Киева не стало.

Украина заранее уведомила российский энергохолдинг, что не собирается продлевать долгосрочное соглашение на транзит газа в европейские страны. После этого Киев стал активно импортировать топливо из Евросоюза по более высоким рыночным ценам.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил о рисках отключения газа зимой из-за нехватки запасов. На этом фоне он спрогнозировал местным потребителям «очень сложный» отопительный сезон.