Россиянам рассказали о кадровой нестабильности в популярной сфере

HR-эксперт Гелемей: Говорить о том, что кадровый голод в общепите закончился, пока рано

В начале 2026 года рынку общепита стало легче с наймом — после волны сокращений часть людей вышла из удаленного формата и начала искать работу в офлайне, в том числе в сфере услуг, рассказала HR-директор сети «СушиСелл» Полина Гелемей. О кадровой нестабильности в сфере эксперт сообщила в беседе с «Лентой.ру».

«На какое-то время работодатели почувствовали, что закрывать линейные вакансии стало проще. Но говорить о том, что кадровый голод закончился, пока рано. Скорее, рынок получил временную передышку. Людей стало чуть проще нанимать, но сама проблема никуда не исчезла. Более того, она постепенно меняется», — отметила Гелемей.

Если раньше основная сложность была в том, чтобы просто найти сотрудников, то сейчас все чаще вопрос в удержании людей. Компании продолжают сталкиваться с высокой текучкой, особенно в первые месяцы работы сотрудника Полина Гелемей HR-директор сети «СушиСелл»

Специалист объяснила, что общепит остается тяжелой сферой: высокая нагрузка, сменный график, постоянная работа с людьми. При этом молодежь все чаще выбирает другие направления — платформенную занятость, логистику, ретейл или удаленный формат, уточнила она.

«Сильнее всего проблема ощущается в Москве и Санкт-Петербурге. В крупных городах сотрудник может найти новую работу буквально за несколько дней, поэтому удерживать людей там сложнее всего. Любой конфликт, перегрузка или слабая адаптация часто становятся причиной быстрого ухода. В регионах ситуация спокойнее: альтернатив меньше, а стабильная работа ценится выше. Но появляется другая проблема — сильные сотрудники постепенно уезжают в крупные города, и локальному бизнесу становится все сложнее конкурировать за опытных людей», — рассказала Гелемей.

При этом линейный персонал, по словам эксперта, сейчас найти проще, чем во время самого острого кадрового дефицита 2024–2025 годов, а сотрудников, которые хотят развиваться и надолго оставаться в индустрии, наоборот, стало меньше.

«До конца года рынок, скорее всего, продолжит постепенно стабилизироваться. Но это не означает окончания кадрового кризиса — просто он меняет форму. Вакансии закрываются быстрее, а вот люди уходят так же часто, как и раньше. Главный вопрос ближайших лет — не "где найти", а "как сделать так, чтобы человек остался хотя бы на год"», — заключила собеседница «Ленты.ру».

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